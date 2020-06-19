Подать заявку на газификацию в Республике Башкортостан можно дистанционно

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 июня 2020, 15:15

Компания «Газпром газораспределение Уфа» постоянно работает над расширением списка услуг, которые клиенты предприятия могут получить через интернет-сервисы. Теперь жители Республики Башкортостан имеют возможность подать заявку на выдачу технических условий, на подключение к сетям газораспределения и газификацию, а также получить проект договора в электронном виде.

Алгоритм подачи заявки несложный. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании в личном кабинете. После регистрации вы попадаете в личный кабинет и выбираете нужную услугу для подачи заявки.

Таким образом, не посещая газовую службу, дистанционно, вы можете подать заявку на подключение (технологическое присоединение) и газификацию своего дома, получить сведения об основных этапах обработки заявки, ходе исполнения мероприятий по договору о подключении в режиме реального времени.

«Мы стараемся создать максимально комфортные для наших клиентов — данный сервис прост в использовании и экономит время. Так, значительно упрощается процедура подачи заявки на подключение к газовым сетям», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

На сегодняшний день ПАО «Газпром газораспределение Уфа» эксплуатирует порядка 49,5 тыс. км газовых сетей, количество газифицированных квартир — более 1,3 млн, общее количество газифицированных предприятий, коммунально-бытовых объектов и котельных — 16,6 тыс. единиц.

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