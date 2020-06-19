Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный19.06.2020 09:31

Подготовка к отопительному сезону на Восточном

На котельных и водозаборах космодрома Восточный идет подготовка к новому отопительному сезону. У работников коммунального хозяйства есть четыре месяца, чтобы подготовиться к холодам, а они в Амурской области суровые. Поэтому котельные практически полностью перебирают вручную: проводят ревизию запорно-регулирующей арматуры, обслуживают насосы, поверяют контрольно-измерительные приборы и автоматику.

К новому сезону готовятся и на водозаборных сооружениях. Начинается все со скважин, потом специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») проводят обслуживание установок обезжелезивания воды, микрофильтрации и ультрафиолетового обеззараживания и переходят на сети. На прочность проверяют системы водоснабжения Стартового и Технического комплексов космодрома — это десятки насосов и километры сетей. После — техническое обслуживание задвижек, чистка камер и колодцев. Причем работу на лето здесь не останавливают, питьевая вода нужна круглый год, поэтому техобслуживание проводят параллельно с основными работами.

Результат проведенного обслуживания на водозаборе — чистая питьевая вода на объектах космодрома. Анализы на соответствие санитарным нормам и правилам питьевого водоснабжения ежемесячно берут специалисты Федерального медико-биологического агентства России. Подготовка к новой зиме — это всегда большая работа всего Управления эксплуатации ТВК. Все операции идут согласно утвержденного плана подготовки объектов к эксплуатации в зимних условиях.

Специалисты Управления ТВК обслуживают котельные на Стартовом и Техническом комплексах, на ПСЭБ, водозаборах № 1, № 6 и № 4. Проводится также техническое обслуживание канализационно-насосных станций, их на Восточном более 20 и ливневых канализаций. Все работы на объектах коммунального хозяйства по графику должны закончиться к 1 сентября 2020 года. До 15 сентября проведут контрольные топки котельных. Традиционно отопительный сезон на Восточном начинается в конце сентября — начале октября, и к этому времени все оборудование должно быть готово.

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