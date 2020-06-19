Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание по исполнению рекомендаций рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика».

В Комитете СФ по социальной политике состоялось совещание по исполнению рекомендаций рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика». Мероприятие провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

В ходе совещания речь шла о завершающем этапе подготовки проекта федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

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Инна Святенко отметила, что подготовленная сенаторами поправка к Конституции РФ, предусматривающая включение вопросов молодежной политики в перечень предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, станет отправной точкой для принятия базового федерального закона о молодежной политике в стране.

Глава профильного Комитета СФ заявила, что для Совета Федерации является важным при создании закона мнение представителей молодежного сообщества. «Комитет рассмотрел поступившие предложения к проекту федерального закона. Ряд из них носит технический характер, вместе с тем, на наш взгляд, есть предложения, заслуживающие внимания», — сказала сенатор.

«В частности, это установление верхнего возрастного предела отнесения лиц к категории «молодежь» — 35 лет без возможных изъятий и исключений, поддержка молодых граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», — перечислила Инна Святенко.

Рабочее совещание Комитета СФ по социальной политике

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Александр Варфоломеев

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По словам первого заместителя председателя Комитета СФ Александра Варфоломеева, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия понятие «молодежное объединение» возможно распространить на межрегиональные, региональные, местные молодежные объединения лиц.

«Условия отнесения семей к категории «молодая семья» предлагается дополнить: брак должен быть заключен в установленном законодательством Российской Федерации порядке впервые», — продолжил сенатор.

Условия отнесения семей к категории «молодая семья» предлагается дополнить

По словам Александра Варфоломеева, члены Совета Федерации считают оправданным скорректировать понятие «молодая семья» в части, касающейся единственного родителя или усыновителя.

По мнению члена Комитета СФ Мохмада Ахмадова, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики отдельного внимания заслуживает предложение представителей молодежного сообщества по отнесению к субъектам реализации молодежной политики не только юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм, но и индивидуальных предпринимателей.

Участники совещания сошлись во мнении о необходимости принятия «рамочного» закона о молодежи, указав, что для успешной реализации молодежной политики в государстве недостаточно принятия в этой связи только лишь региональных правовых актов.

В мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы Марат Бариев, статс-секретарь — заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, советник Управления Президента РФ по общественным проектам Иван Костин, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара и другие.

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