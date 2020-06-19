Речной флот ООО «Газпром трансгаз Томск» открыл навигационный сезон

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Новости проектов и регионов

19 июня 2020, 13:00

Основная задача для флота Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Томск» — это доставка техники к месту проведения огневых работ. В этом сезоне первыми вышли на реку судна «513» и «Вест». Им нужно было доставить технику и оборудование, необходимое для капитального ремонта газопровода возле с. Мыльджино Томской области — в зоне ответственности Александровского ЛПУМГ.

В июне речники перебазировали туда из с. Парабель Томской области экскаваторы, трубоукладчики, автомобили, вагончики для проживания вахтовиков. В Мыльджино пришел также теплоход «Азов», который транспортировал из Александровского новую трубу, баллоны с газом и кислородом, другие грузы.

«Ежегодный объем речных перевозок всегда примерно одинаковый — свыше 22 тысяч тонн. Значительная часть из этого — сухогрузы», — отметил директор УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Томск» Дмитрий Пеньков.

После завершения огневых работ в Мыльджино «Вест», «Азов» и «513» повезут технику обратно, к месту постоянной дислокации. А четвертое судно УТТиСТ — теплоход «305» — займется другой работой. Ему предстоит перевести из Томска в самый северный район области 3500 тонн щебня и 2700 кубометров пиломатериала.

По словам Дмитрия Пенькова, «для кораблей „Газпром трансгаз Томск“ не страшен низкий уровень воды в реках Западной Сибири. Сухогрузы газовиков приспособлены к местным условиям, они имеют небольшую осадку».

Каждый год буксиры тщательно готовятся к сезону навигации. Проверяются двигательно-рулевые комплексы, меняются втулки. Раз в пять лет теплоход «ГРАФ» приходит из села Александровского, где находится его место постоянной базировки, на освидетельствование в Томск.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Управление технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Томск» создано в 1992 году. В функции управления входит администрирование транспортного обеспечения всех филиалов компании, обслуживание и ремонт транспортных средств компании, перевозка пассажиров и грузов. Автопарк УТТиСТ включает в себя более 300 единиц техники. Филиал имеет собственный речной флот — семь кораблей и пять барж.

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