Российские и французские парламентарии обсудили совместный доклад «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

Source: Russia – Council of the Federation

Сопредседателями дискуссии выступили председатель Комитета СФ по международным делам К. Косачев и Комиссии Сената Французской Республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам К. Камбон.

Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Константин Косачев

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам для обсуждения парламентского доклада «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии»

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Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл в формате видеоконференции провел совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комиссии Сената Французской республики по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, в ходе которого сенаторы обсудили парламентский доклад «Россия-Франция: за повестку дня, основанную на доверии».

«Наши парламенты сохраняют возможность для диалога, мы ищем пути решения существующих проблем. В нашем совместном докладе эти решения содержатся», — подчеркнул Константин Косачев.

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Он проинформировал французских коллег о сигнальном экземпляре доклада, отпечатанном на русском языке. «Как только текст доклада будет нами совместно одобрен, мы отпечатаем достаточное количество экземпляров, чтобы представить его максимально широкому кругу парламентариев и общественности».

Наши парламенты сохраняют возможность для диалога, мы ищем пути решения существующих проблем

Кристиан Камбон отметил, что первый совместный доклад готовился в условиях непростых отношений между Францией и Россией, но задача была выполнена. По его словам, самое главное, что парламентарии продолжают сближать позиции. «Ведется интенсивный диалог, мы вместе продолжаем идти по пути восстановления доверия».

В ходе обсуждения раздела доклада «Углубление двустороннего сотрудничества и двустороннего диалога в области безопасности, обороны и технологий суверенитета» выступил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Он обозначил вызовы и угрозы, в решении которых парламентарии России и Франции могли бы сотрудничать. Сенатор назвал миграционные вызовы, нераспространение ядерного оружия, неконтролируемое распространение военных биологических технологий, опасности в сфере информационно-компьютерных технологий. «Важны консультации по отдельным проблемам регионального характера, а также в области предотвращения вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Кристиан Камбон отметил, что Франция разделяет обеспокоенность России в борьбе с терроризмом. По его словам, французская сторона заинтересована в сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, в том числе и кибербезопасности. Он также предложил обсудить возможности совместного сотрудничества в Арктическом регионе.

Докладчиком по вопросу «Диалог в отношении договоров и многосторонних организаций» выступил от Сената Франции Андрэ Валлини, который поднял тему контроля над вооружениями.

С российской стороны первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк отметил, что второй российско-французский доклад честно показывает видение сторон в сфере безопасности, а также желание продолжать и развивать диалог в изложении подходов к стабильности. «Речь уже не идет о стратегической стабильности, но о стабильности в соперничестве и она становится первичной. Соперничество становится определяющим фактором, а стабильность — вторичной». Сенатор проанализировал причины, приводящие к этой ситуации и предложил совместно их устранять.

«Экономическое измерение российско-французских отношений» обсудили член Комитета СФ по международным делам Олег Морозов МорозовОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан и его французский коллега Жак Ле Нэй. Олег Морозов призвал отделить экономические отношения от политической составляющей.

По теме гуманитарного измерения отношений выступил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области по мнению которого Россия и Франция находятся на пути к полноформатному гуманитарному сотрудничеству. «Укрепление доверия на уровне гражданских обществ двух стран проходит через гуманитарное сотрудничество. Наши государства не прекращали поиска двустороннего диалога в развитии гуманитарного взаимодействия и региональных связей». Сенатор пригласил французских коллег к дальнейшим шагам в этом направлении. Он также поднял тему расширения студенческих и молодежных обменов. От Сената Франции выступила Кристин Прюно, которая высказалась о динамике российско-французских культурных обменов.

По последнему пункту доклада – «Усиление координации в целях управления международными кризисами» от Сената Франции выступил Эдуард Курсьяль. Он привлек внимание к кризису на Юго-Востоке Украины и подчеркнул решающую роль России в урегулировании кризисов на постсоветском пространстве. Он отметил возможность двустороннего сотрудничества на Ближнем Востоке и в Африке.

Член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области представил точку зрения российской стороны. Он подчеркнул, что основой для решения кризисов является международное право и безусловное следование ему всеми участниками международных договоров.

Завершая дискуссию, Константин Косачев отметил, что обсуждение вышло за пределы регламента, для чего были все основания. «Дискуссия показала, что есть темы для диалога. Рассчитываем на его продолжение с тем, чтобы выйти на конкретные решения».

Сенаторы одобрили доклад, который в ближайшее время будет доложен председателям верхних палат парламентов России и Франции.

Достигнута договоренность о дальнейшем проведении видеоконференций. Константин Косачев пригласил французских коллег после снятия ограничений нанести визит в Совет Федерации.

Кристиан Камбон подтвердил, что Сенат Французской Республики по‑прежнему намерен поддерживать отношения с Советом Федерации.

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