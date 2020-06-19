Совещание с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения коронавирусной инфекции

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Начнем работать.

Как вы помните, в начале этой недели мы в комплексе рассмотрели ход реализации мер поддержки граждан и бизнеса. Мы, как и договаривались, будем и впредь держать эти вопросы на контроле. Это особенно важно сейчас, когда экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений.

Но у нас было и есть много, очень много организаций и предприятий, которые в трудные недели прошедших месяцев не только не прекращали работу, а наоборот, так же, как и больницы, поликлиники, службы скорой помощи трудились в режиме высочайшей мобилизации, держали, что называется, экономический, промышленный фронт борьбы с коронавирусом, поддерживали надёжность всех жизненно важных систем, обеспечивали снабжение людей продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, лекарствами, наращивали поставки всего необходимого для того, чтобы наши врачи и медсёстры могли спасать больных и сами были защищены.

Сегодня в нашем разговоре участвуют руководители таких предприятий и организаций. Предлагаю вместе проанализировать вашу практику решения сложных, нетривиальных технологических, управленческих, производственных задач. И главное, обсудим, как использовать приобретённый, во многом уникальный опыт, компетенции в будущем для решения долгосрочных, структурных задач, стоящих перед нашей экономикой, для того чтобы нарастить эффективность и запас прочности по всем ключевым направлениям развития.

И в связи с этим хотел бы вновь подчеркнуть, мы действительно достойно – сейчас уже можно это сказать – ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл.

В целом наша экономика, все её ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения – цифровая, телекоммуникационная – доказали, что способны быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях.

Это касается и секторов, которые вносят прямой вклад в борьбу с коронавирусом. Несмотря на некоторые объективные сложности, технологические заминки в самом начале эпидемии, они все же проявили гибкость, ответственность, способность быстро перенастроиться и переоснастить производство, в сжатые сроки вышли на темпы, соответствующие экстраординарной ситуации.

В связи с этим хотел бы искренне поблагодарить всех сотрудников – инженеров, рабочих, управленцев, которые в этот острый период продолжали непрерывную работу, решали первоочередные задачи жизнеобеспечения чётко и слаженно, дали результат, столь необходимый гражданам, системе здравоохранения, всей стране.

Так, буквально за несколько недель удалось добиться кратного увеличения выпуска средств индивидуальной защиты (в обычное время просто такое количество никогда и никому не нужно), а также наладить производство других критически важных товаров, техники, оборудования.

Оперативно было налажено и форсированное производство необходимых лекарств. По некоторым наименованиям в апреле-мае рост был стократным. В рекордном темпе были разработаны и поставлены в больницы новые препараты.

С высоким напряжением, зачастую на пределе своих возможностей работали в этот период производители продуктов питания, предметов первой необходимости, а также связанные с ними в единую производственную цепочку логистические и транспортные компании, торговые сети, предприятия электронной коммерции. В результате товары бесперебойно и круглосуточно подвозились в магазины, доставлялись покупателям на дом. При этом удалось не допустить резких скачков цен, оперативно локализовать и устранить временный дефицит по отдельным товарам и, что важно, не за счёт каких-то административных команд и понуканий, а на основе прозрачных рыночных механизмов.

И конечно, хочу поблагодарить работников сельского хозяйства, которые обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия, в сложных условиях эпидемии выполнили необходимый объем весенне-полевых работ, а значит, заложили основу будущего урожая. Мы вчера с Министром сельского хозяйства говорили об этом, виды на урожай очень хорошие.

Добавлю и также особо это отмечу, в экстремальных условиях, когда самым ценным для всех нас было время, многие предприятия промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики скорректировали подходы к организации бизнеса, по-новому посмотрели на рутинные, казалось бы, процессы, во многом отсекли всё громоздкое, неповоротливое и устаревшее, достаточно быстро перешли на новые решения и в результате повысили свою эффективность.

Серьёзным заделом в этой работе стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в частности, по устранению неэффективных производственных процессов, внедрению методов так называемого бережливого производства.

Например, «Росатом» вместе с Федеральным медико-биологическим агентством совместно реализовали ряд проектов по повышению эффективности работы медицинских организаций. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Белгороде создали систему «от звонка пациента в скорую помощь до первого назначения врача в стационаре». Она позволила заметно сократить время до начала оказания медицинской помощи больным.

Другой пример. Начиная с марта эксперты Федерального центра компетенций выявили резервы увеличения производительности труда на 10 предприятиях, занимающихся выпуском средств индивидуальной защиты, медтехники и лекарств, в том числе за счёт сокращения времени простоя оборудования и оптимальной организации рабочих мест. На многих современных предприятиях это уже используется.

Знаю, что это потребовало не только профессионализма, но и даже личного мужества инженеров, специалистов. Сейчас скажу, почему. Потому что они трудились рядом с врачами поликлиник, больниц, служб скорой помощи, отделений интенсивной терапии, кабинетов компьютерной томографии, шли, если требовалось, в так называемую красную зону. Многие, к сожалению, сами переболели, но одолели этот коронавирус и вернулись к работе. Хочу передать им самую искреннюю благодарность за вашу работу.

Хотел бы сегодня услышать мнение представителей компаний, медицинских организаций о том, как проходила работа в сложный период, в том числе, какую отдачу дали технологии бережливого производства, о которых я уже говорил, какие другие решения, доказавшие свою результативность, нам нужно шире и активнее использовать.

Давайте начнем работу. Слово – Михаилу Альбертовичу Мурашко. Пожалуйста.

Продолжение следует.

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