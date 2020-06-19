Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РК-Цифра#Цифровой Роскосмос#цифровизация19.06.2020 20:02

Состоялась конференция «Цифровизация жизненного цикла изделий»

В рамках реализации одного из направлений Стратегии цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года сегодня, 19 июня 2020 года, прошла отраслевая тематическая конференция «Цифровой Роскосмос: Цифровизация жизненного цикла изделий», модератором которой выступил директор Департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин. В рамках мероприятия обсуждался вопрос тиражирования успешных отраслевых практик в организациях Госкорпорации.

Значительное внимание было уделено формированию отраслевой системы стандартизации Роскосмоса, в частности, стандартизации процессов цифрового проектирования изделий.

«Цифровизация шагает по отрасли… Предлагаю до конца года разрабатываемые стандарты утвердить и внедрить. Требования к цифровизации при проектировании необходимо включать в технические задания», — отметил заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос» Александр Лопатин.

С докладом о формировании единого информационного пространства конструкторско-технологической подготовки производства на предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения выступил генеральный директор НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Игорь Арбузов.

Представители разработчиков платформенных решений проинформировали о существующих решениях в области цифровизации жизненного цикла изделий. В мероприятии приняли участие более 500 работников корпорации и ее дочерних организаций.

MIL OSI