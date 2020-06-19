С. Митин принял участие в заседании Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Провела заседание заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

В ходе мероприятия были рассмотрен вопрос реализации механизма предоставления и закрепления квот добычи (вылова) крабов на инвестиционные цели, а также тема выработки государственной политики в области охраны, регулирования добычи (вылова) и использования морских млекопитающих.

Подводя итоги заседания, Сергей Митин сообщил, что по итогам уже прошедших 35 аукционов по вылову крабов государство получило дополнительно более 140 млрд рублей.

Заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса

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Сергей Митин

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Заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса

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Сергей Митин

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«Остался нерешенным вопрос еще по шести лотам, которые оказались невостребованными. Здесь речь идет о добычи глубоководного краба, которая считается не очень рентабельной. В соответствии с нормами законодательства о рыболовстве право на добычу инвестиционных квот крабов, нереализованных по результатам аукциона до 1 ноября 2019 года, может быть предоставлено только в 2021 году. Таким образом, имеющийся ресурс краба был исключен из промыслового сезона 2020 года. Мы этот вопрос поднимали и на заседании Временной комиссии Совета Федерации по просьбе дальневосточных рыбаков», — рассказал сенатор.

Сергей Митин отметил, что по этому вопросу было направлено обращение в Прокуратуру РФ.

Сегодня на заседании Комиссии Федеральное агентство по рыболовству доложило, что после анализа существующей проблемы, было принято решение о разработке нормативного правового акта Правительства РФ предусматривающего изменение в 2020 году порядка распределения общих допустимых уловов на виды квот добычи водных биоресурсов согласно которому нереализованные на аукционах объемы инвестиционных квот глубоководных крабов будут переведены в промышленные квоты.

Квоты будут распределены по историческому принципу: кто уже их ловил, тот и будет добывать и в этом году. Это делается для того, чтобы этот ресурс не ушел. В результате бюджетная система страны получит порядка 470 млн рублей различных сборов. Мы рады, что такое решение принято.

Обсуждался еще один важный вопрос для рыбаков – дальневосточников. Будут выделены субсидии из федерального бюджета в размере 20 проц. от стоимости строительства краболовов для рыбохозяйственных предприятий, разместивших заказы на дальневосточных верфях. Готовится соответствующее постановление Правительства. Это поможет рыбакам сэкономить при приобретении судов.

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