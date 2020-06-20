Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКК Энергия20.06.2020 18:54

И.Хамиц назначен Главным конструктором по разработке корабля «Орёл»

И.о. генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Игорь Озар назначил Игоря Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения.

Игорь Хамиц родился в 1964 году. В 1988 году сразу после окончания Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе начал работу в РКК «Энергия». С 2007 года руководил Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем.

За время работы на предприятии он обеспечивал проектирование Международной космической станции и стыковочно-грузового модуля. Непосредственно участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей «Звезда» и «Пирс» российского сегмента МКС. Совместно с конструкторами Европейского космического агентства он участвовал в формировании облика европейского автоматического транспортного корабля ATV.

Имеет государственные награды.

Вопрос назначения Игоря Хамица на должность главного конструктора согласован с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос», председателем Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых систем и комплексов Дмитрием Рогозиным.

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