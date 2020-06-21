Органами прокуратуры продолжено надзорное сопровождение реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Первоочередное внимание уделено защите социальных прав граждан.

На территории г. Санкт-Петербурга в интересах матери несовершеннолетних детей в суд направлено заявление об оспаривании решения территориального органа Пенсионного фонда об отказе в распоряжении средствами материнского капитала.

После внесения прокуратурой Республики Марий Эл представления на территории 6 муниципальных образований установлено оборудование на спортивных площадках, 5 чиновников профильного регионального министерства привлечено к дисциплинарной ответственности.

В ряде регионов пресечены нарушения порядка использования бюджетных средств и законодательства о контрактной системе.

По материалам Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры по факту хищения подрядной организацией более 16 млн рублей при исполнении контракта по утилизации отходов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На территории Тверской области в результате отработки сведений Росфинмониторинга выявлена регистрация двух фиктивных организаций, на счета которых перечислялись средства в рамках нацпроекта «Образование». По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица).

По постановлениям прокуроров в Красноярском крае, Костромской и Новосибирской областях ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности по статье 15.14 КоАП РФ за нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на обучение граждан предпенсионного возраста, формирование комфортной городской среды и обустройство фельдшерско-акушерских пунктов.

В Республике Крым, Брянской, Вологодской, Ивановской, Курганской, Томской областях в административном порядке виновные лица оштрафованы на сумму более 13 млн рублей за внесение антиконкурентных требований в закупочную документацию, незаконное увеличение стоимости услуг, нарушения сроков договорных обязательств, ненаправление обязательных сведений в единый реестр контрактов.

Всего за прошедшую неделю прокурорами выявлено более 700 нарушений закона, по которым внесено свыше 400 актов реагирования.

Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов продолжается и находится под личным контролем Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

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