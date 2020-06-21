Поздравление В. Матвиенко с Днем медицинского работника

Source: Russia – Council of the Federation

Поздравляю всех работников и ветеранов медицинских учреждений России с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Современные реалии четко показывают, насколько важен для людей самоотверженный и благородный труд медиков. Он сложен и ответственен, требует полной самоотдачи, знаний и опыта, душевной щедрости и сострадания. Для миллионов врачей, фельдшеров, сестер, младшего персонала – всех, кто посвятил себя медицине, избранное дело стало жизненным призванием.

Решение сегодняшних непростых задач, стоящих перед отечественной системой здравоохранения, требует от нас создания достойных условий для работы и жизни медицинских работников, улучшения их социального и материального обеспечения. Эти вопросы находят должное воплощение в решениях Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Для эффективной реализации предложенной главой государства политики сбережения народа необходимо энергично развивать инфраструктуру российского здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и повышать доступность медицинских услуг, уделять особое внимание подготовке квалифицированных кадров всех уровней.

Желаю всем успехов, здоровья, добра и благополучия.

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI