Прокуратура г. Санкт-Петербурга поставила на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на семейную пару

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Невского района г. Санкт-Петербурга изъяла из производства органов внутренних дел и передала в следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу материалы проверки по факту нападения 20.06.2020 подростков на супружескую пару у выхода из станции метро «Рыбацкое». Возбуждено уголовное дело по пп. “а”,”г, “д” ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух лиц, из хулиганских побуждений группой лиц).

В ходе конфликта супругам причинены различные телесные повреждения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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