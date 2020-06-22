Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор записал видеообращение для членов Астраханского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» с разъяснением предлагаемых поправок к Конституции РФ и организовал его сурдоперевод.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в рамках работы в регионе встретился с председателем Астраханского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Татьяной Борисовой.

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В ходе беседы сенатор отметил важность работы по разъяснению в регионах содержания предлагаемых поправок к Конституции Российской Федерации. Он напомнил, что соответствующее поручение было дано Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Как сообщила Татьяна Борисова, в условиях распространения коронавирусной инфекции общение членов регионального отделения происходит в созданном для этих целей чате. В данной связи было решено записать для них видеообращение Александра Башкина, сделать к нему сурдоперевод и разместить в чате общества.

В своем обращении сенатор коротко изложил информацию о том, что представляют собой поправки к Конституции Российской Федерации, чем они вызваны и что могут дать гражданам страны. Парламентарий также рассказал о всех возможных способах принять участие в общероссийском голосовании на территории Астраханской области.

«Право создавать и совершенствовать свою Конституцию принадлежит только нам — российским гражданам. Никто не вправе нас заставить голосовать или отказаться от голосования. Мы россияне — мы зрелые и ответственные люди, и можем воспользоваться своим правом влиять на свою собственную жизнь, свое будущее и будущее наших детей и внуков. Я иду голосовать. С глубоким уважением предлагаю сделать это и вам», — подчеркнул в заключение Александр Башкин.

Техническую помощь в профессиональной видеозаписи обращения оказал телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ». Перевод выступления на язык глухонемых обеспечило Астраханское отделение «Всероссийского общества глухих», итоговую обработку видеоматериала выполнила Астраханская ГТРК «Лотос».

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