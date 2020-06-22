А. Кутепов: Мы уделяем большое внимание вопросам увеличения занятости в учреждениях ФСИН

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по экономической политике направил письмо в Государственно-правовое управление Президента РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо помощнику Президента Российской Федерации — начальнику Государственно-правового управления Президента РФ Ларисе Брычевой.

В своем обращении сенатор сообщил, что Комитет СФ рассмотрел проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, подготовленный Министерством финансов РФ.

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Сенаторы отмечают, что в соответствии с предлагаемыми изменениями в пункт 11 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (пункт 35 статьи 2 законопроекта) предлагается дополнить указанный пункт словом «лично» после слова «системы». Таким образом, редакция указанного пункта будет такой: «Производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы лично в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации».

Как отметил Андрей Кутепов, использование формулировки «лично» возлагает на единственного поставщика, подрядчика или исполнителя обязанность исполнить свои обязательства по контракту лично (только своими силами).

Сенаторы уверены, что принятие законопроекта в предлагаемой редакции и его последующая реализация не позволит учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы привлекать при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг к исполнению контрактов субподрядчиков. В этой связи выполнение работ при отсутствии соответствующих производственных мощностей и специалистов, позволяющих выполнить в отдельных случаях весь цикл производства в рамках одного конкретного учреждения (предприятия) уголовно-исполнительной системы представляется невозможным. «Предложенная редакция существенно ухудшит положение учреждений уголовно-исполнительной системы по сравнению с другими участниками контрактной системы в сфере закупок, а также существенно ограничит возможность привлечения осужденных к труду», — сказал парламентарий.

По мнению Андрея Кутепова, указанная редакция противоречит государственной политике в отношении ресоциализации осужденных, а также в отношении увеличения процента осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду.

Глава Комитета СФ проинформировал, что Совет Федерации совместно с Министерством юстиции РФ и с ФСИН России в последние два года провел большую работу по увеличению количества привлекаемых к оплачиваемому труду осужденных. За последнее время на площадке Совета Федерации системно рассматривались вопросы об информационной системе, в которой отражена вся номенклатура производимых учреждениями УИС товаров с разбивкой по субъектам Федерации, а также неиспользуемые производственные мощности. Кроме этого обсуждалась тема привлечения предпринимательского сообщества с целью организации своих производств на площадке учреждений УИС и так далее.

Все мероприятия были направлены на вовлечение производственных площадей ФСИН России в экономический оборот

«Все мероприятия были направлены на вовлечение производственных площадей ФСИН России в экономический оборот, на трудоустройство осужденных, на увеличение финансового оборота и решают задачи социализации осужденного, погашения исковых требований и расходов на содержание», — подчеркнул Андрей Кутепов. Он обратил внимание, что на сегодняшний день пустует более 700 тыс. кв. м. производственных площадей учреждений УИС. Загруженность мощностей ФСИН России составляет 57 проц., а износ оборудования достигает от 73 до 100 проц.

«Совет Федерации уделяет большое внимание вопросам увеличения занятости осужденных через организацию производств на производственных площадях ФСИН России, а также через организацию труда осужденных вне колоний. Кроме того, в настоящее время реализуется механизм принудительных работ, который также требует обеспечить работой лиц, к которым применен указанный вид наказания и оплачивать заработную плату не менее МРОТ», — отметил законодатель. Например, для увеличения занятости осужденных разработаны и приняты Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «О внесении изменения в статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

В настоящее время Правительством РФ поддержан законопроект, направленный на большее вовлечение осужденных в трудовой процесс, который находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Тем не менее, указал Андрей Кутепов, в настоящее время со стороны ФАС России предлагаются иные формулировки пункта 11. ФАС России не учитывает, что в результате проведенной несколькими ведомствами и Советом Федерации совместной работе и принятия указанных выше законопроектов производительность труда в ФСИН России выросла, увеличено количество привлеченных к труду осужденных с 37,7 до 56 процентов, увеличен процент погашения исковых требований в 2019 году по отношению к прошлому периоду на 34 проц. ФСИН имеет возможность мобильно переключать производство, в том числе, и для обеспечения продукцией в экстренной ситуации (как например, в условиях пандемии ФСИН России смогло оперативно наладить производство защитных масок).

«В ситуации, когда необходимо больше вовлекать осужденных в труд и наращивать производственные мощности, недопустимо ухудшать нормы, позволяющие организовать трудовой процесс и сбыт продукции, произведенной как «лично» ФСИН России, так и привлечением иных производств на территорию ФСИН России, в которых продукция производится «с использованием труда осужденных», — считает сенатор.

Глава Комитета СФ просит принять во внимание обозначенные доводы при рассмотрении законопроекта в случае его поступления в Государственно-правовое управление Президента РФ.

Копия письма направлена заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрию Григоренко.

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