А. Ракитин: В каждой российской семье помнят о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях посвященных Дню памяти и скорби.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.

Совместно с ветеранами и жителями Питкярантского района, членами группы «Поиск», при участии районного руководства, сенатор возложил цветы к мемориалу Славы на могиле Неизвестного солдата и Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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Александр Ракитин в Карелии

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«В День памяти и скорби мы с болью и горечью вспоминаем начало великой трагедии для нашего народа, нашей страны, начало великих потерь. Пройдет еще много лет, но в каждом доме будут помнить тех, кто погиб на полях сражений», — отметил Александр Ракитин.

В период Великой Отечественной войны на территории нынешнего Питкярантского района велись ожесточенные боевые действия. В начале войны превосходящие силы финских войск развернули наступление на Питкярантско-Олонецком направлении. Территория района была освобождена в начале июля 1944 г. в результате Свирско-Петрозаводской наступательной операции.

Сенатор также возложил цветы к мемориалу «Леметти» и проинспектировал ход работ по строительству часовни во имя Александра Невского, которая возводится в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны».

В ходе поездки в регион Александр Ракитин обсудил наиболее острые вопросы с главой Импилахтинского сельского поселения, касающиеся оказания медицинской помощи населению. Сенатор обратил внимание на необходимость капитального ремонта клуба, ранее не попавшего в программу «Культура малой Родины», а также на вопросы, связанные с системой водоочистки и водоотведения. Озвученные вопросы будут рассмотрены с заинтересованными министерствами Правительства Республики Карелия.

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