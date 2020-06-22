Вопросы защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, на алиментное содержание – под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры является неукоснительное соблюдение прав, законных интересов и благосостояния детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому вопросы, связанные с их алиментным содержанием, находятся в зоне особого внимания прокуроров. В настоящее время получателями алиментов являются более 96 тысяч детей, оставшихся без родителей и проживающих в детских домах, а также в замещающих семьях.

Органами прокуратуры в ходе проверок, проведенных по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с начала прошлого года выявлено 2,8 тысячи нарушений законодательства в этой сфере. В целях их устранения внесено более 1,6 тысячи актов реагирования.

В результате восстановлены права нескольких сотен несовершеннолетних.

Прокурорами дана принципиальная оценка деятельности органов опеки и попечительства, которые призваны контролировать исполнение обязанностей по уплате алиментов опекунами, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

К примеру, прокурором Шовгенского района Республики Адыгея восстановлены права 111 детей-сирот, опекуны которых не предъявляли в службу судебных приставов исполнительные документы о взыскании алиментов. По материалам прокурорской проверки к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) привлечено 29 опекунов (попечителей) и приемных родителей.

В Ростовской области в связи с отсутствием у органов опеки и попечительства сведений о задолженности прокурорами приняты меры по защите прав 226 детей из указанной категории на получение алиментов в необходимом объеме.

Приоритетное внимание уделяется деятельности судебных приставов-исполнителей по принудительному взысканию алиментов. Прокурорами пресечены нарушения, связанные с непринятием ими мер по установлению доходов должников, по ограничению прав на выезд из России, обращению взыскания на заработную плату и иные доходы.

В Республике Башкортостан по требованию прокуратуры опротестовано 25 постановлений об окончании исполнительного производства, которые были приняты преждевременно. После прокурорского вмешательства незаконные постановления отменены, нарушения устранены.

По материалам проверок, проведенных органами прокуратуры Курской области в отношении лиц, уклоняющихся от обязанности по уплате средств на содержание детей, возбуждено 21 уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Органы прокуратуры продолжают работу по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на алиментное содержание. Состояние законности в этой сфере контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

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