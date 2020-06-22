В Бурятии прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной рубке леса на сумму 9,8 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Республики Бурятия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы, которую создал житель Прибайкальского района, в период с июня по сентябрь 2019 года совершили незаконные рубки лесных насаждений. Организатор руководил указанной деятельностью, подыскивал места вырубки, снабжал членов группы бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, распределял полученный доход.

Деятельность организованной группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму 9,8 млн рублей. Для его возмещения судом наложен арест на имущество и денежные средства, принадлежащие обвиняемым.

Уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд Республики Бурятия для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI