В г. Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участников террористического сообщества «Сеть»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение и ношение взрывчатого вещества).

Установлено, что подсудимые являлись участниками межрегионального террористического сообщества с условным наименованием «Сеть», которое было создано для совершения террористических преступлений, устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти.

Кроме того, Бояршинов незаконно хранил по месту жительства и носил при себе дымный порох массой более 400 г, относящийся к категории метательных взрывчатых веществ.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Филинкова и Бояршинова и назначил Виктору Филинкову наказание в виде 7 лет лишения свободы, Бояршинову – 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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