В День памяти и скорби Президент посетил Главный храм Вооружённых Сил

Source: President of Russia – Kremlin

В сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин осмотрел Патриарший Собор Русской православной церкви во имя Воскресения Христова – Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации. Предстоятель РПЦ совершил в храме краткий молебен.

Собор возведён к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён ратным подвигам защитников Родины – участников всех сражений за свободу и независимость страны.

Центральный престол верхнего храма наименован в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, а каждый из четырёх его приделов – в честь небесных покровителей видов и родов войск Вооруженных Сил: святого благоверного князя Александра Невского – покровителя Сухопутных войск, святого пророка Божия Илии – покровителя ВКС и ВДВ, святого апостола Андрея Первозванного – покровителя ВМФ и святой великомученицы Варвары – покровительницы РВСН. Нижний храм религиозного комплекса освящён во имя святого равноапостольного Великого князя Владимира, крестителя Руси.

MIL OSI