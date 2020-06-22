В. Матвиенко: Россия переживает важный исторический момент, когда востребованы инициативы и энергия молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с молодыми парламентариями.

Палата молодых законодателей при Совете Федерации стала главной кузницей высококлассных парламентских кадров и реально работающим социальным лифтом для молодежи, неравнодушных молодых политиков по всей стране. Об этом сказала Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

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Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

«Продвижение талантливых представителей молодежи на ответственные должности становится мощным государственным трендом. Многие из ваших вчерашних коллег сегодня занимают высокие посты в региональных и федеральных органах власти. Такое движение, безусловно, нужно поддерживать», — отметила Валентина Матвиенко.

Палата молодых законодателей регулярно выступает с важными инициативами, многие из которых уже реализованы в качестве федеральных законов, сказала глава СФ.

Она высказала слова благодарности молодым законодателям за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, за активную деятельную работу по сохранению памяти о подвиге нашего народа, победившего фашизм. Председатель СФ отметила подготовленное Палатой молодых законодателей Обращение к молодежи мира в связи с 75-й годовщиной победы над нацизмом. «Это во многом созвучно деятельности, которую ведет Совет Федерации, и чрезвычайно актуально, когда, к сожалению, не прекращаются попытки переписать историю, предать забвению подвиги героев-освободителей».

Валентина Матвиенко также поблагодарила молодежь за ту работу, которая была развернута волонтерами, представителями некоммерческих организаций, общественных объединений в условиях пандемии коронавируса. «Это благородное дело, которое показывает, что взаимопомощь, забота, социальная ответственность — ценности, которые нас объединяют, дают нам силы для дальнейшего развития России».

По словам Председателя СФ, поправки в Конституцию РФ предполагают усиление социальной политики государства, повышение роли молодежи в жизни нашего общества. «Впервые в Основном законе появляется термин «молодежная политика», который должен получить свое развитие в соответствующем законе. Мы надеемся, что вместе с вами сможем качественно подготовить такой документ».

Инициатива о внесении этой поправки в Конституцию РФ принадлежит молодым парламентариям, подчеркнула Председатель СФ. Она предложила им активнее взаимодействовать с Советом Федерации, использовать право законодательной инициативы для продвижения своих предложений.

«Россия переживает исторический момент, когда нужно по‑новому взглянуть на многие социальные и политические процессы, активнее проявлять инициативу, делиться новыми идеями и двигаться только вперед. В этом мы, безусловно, рассчитываем на вас, молодых законодателей всех уровней – федерального, регионального, местного».

Валентина Матвиенко призвала начинающих парламентариев активно и инициативно работать, всегда ставить на первое место интересы граждан.

Валентина Матвиенко

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с молодыми парламентариями

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Галина Карелова

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с молодыми парламентариями

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с молодыми парламентариями

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Александр Варфоломеев

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Инна Святенко

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Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с молодыми парламентариями

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Александр Варфоломеев

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Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (г. Москва) Александр Сапронов рассказал, что за прошедшие три месяца палатой проведено 21 мероприятие, общее число участников составило более тысячи человек. Среди них – члены Совета Федерации, председатели законодательных собраний, губернаторы, члены общественной платы и эксперты.

«В прошлом году, в Палате молодых законодателей прошла плановая ротация. Состав Палаты обновился практически на 80 процентов. Коллегами из предыдущих созывов была создана прочная основа, что позволило нам в очень короткий срок наладить прямое взаимодействие с профильными комитетами Совета Федерации».

Коллегами из предыдущих созывов была создана прочная основа, что позволило нам в очень короткий срок наладить прямое взаимодействие с профильными комитетами Совета Федерации

Члены палаты наладили не только рабочие, но и дружеские контакты с молодёжными организациями, с органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях, сказал Александр Сапронов. «Мы усилили наше представительство в международных молодежных организациях, в Молодежной межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, Молодежной Ассамблее народов Евразии, Молодежной палате при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России».

В ходе встречи участники обсудили наследие Великой Победы как фундамента патриотического воспитания детей и молодежи, проекты Палаты молодых законодателей при СФ, посвященные сохранению исторической памяти. Были затронуты вопросы международного молодежного парламентского взаимодействия, развития волонтерской деятельности, устойчивого функционирования системы здравоохранения в новых условиях, развития дистанционного образования. Обсуждены меры государственной поддержки граждан, малого и среднего бизнеса.

Председатель СФ пригласила молодых парламентариев принять участие в деятельности рабочей группы Совета Федерации, которая ведет разработку мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с распространением коронавируса и последствиями его воздействия на экономику страны.

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