В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась оплаты проезда к месту лечения и обратно ребенку–инвалиду и его матери

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Инсарского района Республики Мордовия провела проверку по обращению матери семилетнего ребенка, страдающего тяжелым заболеванием, о нарушении его социальных прав.

Установлено, что региональное министерство здравоохранения выдало женщине направление на лечение ребенка-инвалида в федеральном государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Вопреки требованиям закона, региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия не обеспечило ребенка и его мать специальными талонами (именными направлениями) на проезд к месту лечения и обратно.

Прокурор направил в суд иск в защиту социальных прав ребенка-инвалида.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. С регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия взысканы расходы на приобретение проездных билетов к месту лечения и обратно на ребенка-инвалида и сопровождающее его лицо.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI