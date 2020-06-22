В рамках социального партнерства ПАО «Газпром» проведен ремонт ухтинской детской больницы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 июня 2020, 17:30

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Сегодня в Ухте состоялось открытие стационара ухтинской детской больницы после капитального ремонта. В мероприятии приняли участие врио главы Республики Коми Владимир Уйба, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский и главный врач ухтинской детской больницы Марат Нуриев.

Работы профинансированы за счет соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «Газпром» в рамках реализации проектов, в том числе проекта «Ухта — Торжок — 2». Отремонтированы приемный покой, отделение лучевой диагностики с кабинетами функциональной диагностики, ультразвуковых исследований, эндоскопии, отделение патологии новорожденных, дневной стационар, отделение детской реанимации, которые были полностью обновлены. Также на объекте заменена кровля и все коммуникации, установлена резервная дизельная электростанция, выполнено устройство вентилируемого фасада, заменены окна и двери, напольное покрытие, благоустроена прилегающая территория, проведена замена больничного лифта. Общая площадь отремонтированных помещений составляет более 2500 квадратных метров. За счет средств Министерства здравоохранения Республики Коми закуплено современное медицинское оборудование и мебель.

«„Газпром“ является социально ответственной компанией и направляет средства на важнейшие социально значимые объекты. Благодаря сотрудничеству правительство региона может перераспределить средства, направив их, например, на небольшие населенные пункты, которым нужна поддержка, новые стационары и поликлиники, — отметил Александр Гайворонский. — Стандарты, которые вы наблюдаете, отвечают всем необходимым требованиям. И в этом — непосредственная заслуга профильного министерства, руководства и коллектива медучреждений, где мы проводим ремонт».

В 2020 году работы, согласно договору о сотрудничестве, будут продолжены. Запланированы ремонт рентген-кабинета и административного блока больницы, завершение устройства вентилируемого фасада, замены кровли и благоустройства прилегающей территории.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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