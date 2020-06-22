В Чебоксарах состоится открытие Регионального центра по хоккею, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Во вторник, 23 июня, в г. Чебоксары (Чувашская Республика) состоится открытие Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Этот крупный спортивный объект построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В мероприятии посредством видеоконференцсвязи примет участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Строительство Регионального центра по хоккею началось в 2019 году. В нём разместились крытая ледовая арена размерами 29 x 60 м, трибуны для зрителей на 228 посадочных мест, учебные классы, тренажёрный зал для подготовки хоккеистов, административно-бытовые помещения. Общая площадь здания составляет более 4 тысяч кв. м.

В новом спортивном сооружении будут тренироваться и играть в хоккей детские и юношеские команды республиканской школы хоккея, детская команда по следж-хоккею «Атал», любительские команды Чувашии. Также здесь планируется проводить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для перспективных хоккеистов из городов и районов Республики, различные спортивно-массовые мероприятия, в том числе массовые катания на коньках.

Пресс-служба Минспорта России

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