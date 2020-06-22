Газификация поселка Пластунка в Сочи полностью завершена

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 июня 2020, 16:15

В сочинском селе Пластунка состоялся пуск газа во вторую очередь газопровода на левом берегу реки Сочи. Природный газ пришел к жителям улицы Леселидзе, на которой расположено около сотни частных домовладений. Общая длина второй очереди газопровода составляет более пяти километров, включая газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

Распределительный газопровод в данном населенном пункте был построен и введен в эксплуатацию благодаря совместным усилиям компании «Сочигоргаз» и администрации Сочи. Теперь природным газом обеспечен весь большой поселок.

Газификация поселка Пластунка началась еще в 2017 году, а запуск второй очереди даст возможность всем жителям поселка стать потребителями «голубого топлива».

«Газификация сочинских сел является непростой задачей, учитывая сложный рельеф Сочи, — заявил генеральный директор АО „Сочигоргаз“ Алексей Руднев. — Вместе с тем, мы вместе с администрацией Сочи планомерно ведем эту работу, потому что понимаем, насколько это важно для развития инфраструктуры города. Свою задачу АО „Сочигоргаз“ видит не только в том, чтобы подать газ в населенные пункты, но и в том, чтобы обеспечить качественную и бесперебойную работу газопроводов. Безопасность использования газа является приоритетом в нашем взаимодействии с потребителями».

Справка

АО «Сочигоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». АО «Сочигоргаз» эксплуатирует и обслуживает более 2500 км газопроводов, 144 650 газифицированных квартир, 6251 коммунально-бытовых объектов, 145 котельных, 18 промпредприятия, 27 газорегуляторных пунктов, 1142 шкафных газорегуляторных пункта, 63 станций катодной защиты.

Последние новости по теме

MIL OSI