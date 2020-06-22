Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#ЦЭНКИ#Главное#CAS500#cas500-122.06.2020 09:45

ГПУ и ЦЭНКИ обеспечат заправку спутников CAS500

Компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») сообщает о подписании контракта на заправку космического аппарат CAS500-2 топливом и сжатыми газами с «Корея аэроспейс индастриз ЛТД» (КАИ), которая является ведущим производителем самолетов и вертолетов в Южной Корее и производителем спутника CAS500-2.

Ранее был заключен аналогичный контракт на заправку спутника CAS500-1 с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ) — основной организацией Южной Кореи в области освоения космоса. За выполнение работ по заправке перед заказчиком будет отвечать совместная команда Главкосмос Пусковые Услуги и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Основная миссия спутников CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система Дистанционного зондирования Земли высокого разрешения). В качестве ракеты-носителя для обеих миссий будет использоваться «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».

Главкосмос Пусковые Услуги продолжает заключать контракты на выведение попутных полезных нагрузок при запуске CAS500-2 на ракете-носителе «Союз-2.1а», который запланирован на 2021 год.

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Главкосмос Пусковые Услуги является оператором коммерческих пусков. Компания была создана по решению Госкорпорации «Роскосмос» для реализации коммерческих контрактов на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

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