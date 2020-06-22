Г. Карелова: Работа медиков требует исключительного трудолюбия и душевной щедрости

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала результаты совместного исследования Совета Федерации и Аналитического центра НАФИ, проведенного в преддверии Дня медицинского работника.

В условиях пандемии в обществе серьезно выросло уважение к медицинским работникам, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя результаты совместного исследования Совета Федерации и Аналитического центра НАФИ, проведенного в преддверии Дня медицинского работника.

Согласно опросу, эпидемия коронавируса в лучшую сторону изменила отношение россиян к профессии врача. 44 проц. участников заявили о том, что их уважение к медработникам выросло.

Как отметила вице-спикер СФ, работа врачей и всего медицинского персонала требует исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. «Российские медики во все времена отличались повышенной ответственностью и верностью своему долгу. Без их душевной щедрости и высочайшего профессионализма невозможно было бы преодолеть новый вызов для нас. Во время пандемии они оказались на «линии фронта», на передовой борьбы с коронавирусом. Несомненно, доверие к врачам всегда было очень высоким, но сейчас мы с особенной благодарностью и гордостью относимся к их труду. Мы стали свидетелями того, с какими трудностями сталкивались медики, и это не оставило никого равнодушным».

За несколько месяцев срочные программы получения необходимых компетенций прошли около полутора миллионов человек, медицинскую помощь оказывали более 110 тысяч врачей, 236 тысяч фельдшеров и 46 тысяч младшего медицинского персонала, а также более 31 тысячи водителей автомобилей скорой помощи. «В этот период была оперативно выстроена комплексная система своевременной медицинской помощи, принимались безотлагательные меры и по поддержке медработников, в том числе установлены стимулирующие выплаты за особые условия труда».

По результатам исследования, 60 проц. граждан считают, что российская система здравоохранения справилась с эпидемией не хуже, чем в большинстве других стран, а каждый пятый полагает, что даже лучше.

«В последние годы в системе здравоохранения многое меняется: используются современные высокотехнологичные решения и возможности телемедицины, идет обновление инфраструктуры медицинских организаций, совершенствуются механизмы перехода на целевое обучение и т. д. Позитивной тенденцией стал растущий интерес молодых людей к профессии медработника», — сообщила вице-спикер СФ.

При этом, сегодня перед здравоохранением стоят серьезные, востребованные временем задачи в области повышения доступности и качества медпомощи, модернизации первичного звена, обновления системы медицинского страхования.

«В первую очередь, необходимо совершенствовать систему оплаты труда медиков, и создать единый перечень стимулирующих выплат и компенсационных доплат. Буквально на днях в Государственную Думу внесен законопроект с поправками в Трудовой кодекс, призванными сделать более прозрачным механизм оплаты труда врачей. Совет Федерации примет самое активное участие в обсуждении законопроекта и будет содействовать его скорейшему принятию», — подчеркнула Галина Карелова.

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