И. Святенко: Памятники, посвященные подвигу героев Великой Отечественной войны, важны для будущих поколений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в торжественном открытии мемориалов, восстановленных по просьбе жителей московского района Капотня.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в торжественном открытии мемориалов, которые были восстановлены по просьбе жителей района Капотня Юго-Восточного административного округа столицы. В организации реставрационных работ участвовало одно из московских предприятий.

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Памятник «Погибшим воинам-нефтяникам в годы Великой Отечественной войны», который был возведен в 1975 г., и монумент «Погибшим воинам-жителям района Капотня», установленный в 1954 г., отреставрировали в год 75-летия Великой Победы. Монументам вернули первозданный вид: укрепили постаменты, воссоздали геометрические формы скульптур и 30-метровую стелу, отметила сенатор.

Инна Святенко приняла участие в торжественном открытии мемориалов, восстановленных по просьбе жителей московского района Капотня

«Очень важно, что выполнена просьба жителей, и сегодня здесь открывают обновленные памятники героям Великой Отечественной войны. В Москве продолжается масштабная программа реставрации и восстановления памятников. Появляются новые точки, где монументы становятся центрами современного общественного пространства, где приятно и комфортно находиться», — подчеркнула Инна Святенко.

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