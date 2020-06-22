Минэнерго и Ростехнадзор анализируют требования нормативных правовых актов по хранению топлива на электростанциях

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 июня. – Минэнерго России и Ростехнадзор приступили к анализу требований нормативных правовых актов в части условий хранения топлива на электростанциях с целью разработки и внесения изменений, необходимых для недопущения ситуаций с загрязнением почвы и водных ресурсов.

Также по итогам совещания в Минэнерго России энергокомпаниям, имеющим аналогичные резервуары хранения топлива, дано поручение об оперативном проведении дополнительного анализа рисков разливов нефтепродуктов и реализации соответствующих мероприятий по их снижению.

Напомним, 21 июня в Среднеколымском улусе на ДЭС села Аргахтах (производственное подразделение филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго») была обнаружена утечка из топливной емкости.

По предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива, по результатам визуального осмотра имеет место просачивание дизтоплива через грунт в реку Алазея. Энергетики производственного подразделения филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго» перекачали дизельное топливо из поврежденной емкости в соседние емкости. Планируется создание траншеи между руслом реки и емкостью для прекращения просачивания дизельного топлива.

22 июня сотрудники ПАО “РусГидро” совместно с представителями МЧС России, Ленского управления Ростехнадзора, Минэкологии Якутии и Природоохранной прокуратуры Якутии прибыли на место инцидента. Ликвидация последствий реализуется с привлечением профессиональной спасательной организации. Были расставлены боновые заграждения и распылен сорбент, работы по ликвидации последствий продолжаются.

По состоянию на 18.00 мск просачивание в реку остановлено. Происходит откачка дизтоплива из вырытой траншеи в резервные емкости.

Ход работ по ликвидации последствий находится на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) до полного завершения работ.

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