Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный22.06.2020 14:26

На Восточном стартовала студенческая стройка

На космодроме Восточный 15 июня 2020 года стартовала региональная студенческая стройка «Космодром „Восточный“ — 2020». В условиях пандемии COVID-19 руководством Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») принято решение привлечь к работам только студентов дальневосточных вузов и ссузов, которые являются жителями Циолковского.

В настоящее время с соблюдением всех мер профилактики новой коронавирусной инфекции в Космическом центре «Восточный» (филиал ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») работают 9 бойцов, ребята занимаются подготовкой исполнительной и технической документации. До 31 октября 2020 года на объектах Восточного будут трудиться 140 бойцов. Планируется, что это будут студенты дальневосточных вузов и ссузов.

На космодроме Восточный представители студенческих отрядов будут задействованы в общестроительных работах и подготовке исполнительной документации. В течение работы отрядам предстоит соревноваться не только в производственных показателях, но и в творческих и спортивных конкурсах. Студенческие отряды трудятся на Восточном уже девятый год. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более четырех тысяч студентов из 45 регионов Российской Федерации.

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