ООО «Газпром телеком» расширяет зону покрытия

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Новости проектов и регионов

22 июня 2020, 15:20

ООО «Газпром телеком» специализированный оператор связи ПАО «Газпром» по предоставлению полного комплекса инфокоммуникационных услуг.

В новых условиях, в период напряженной эпидемиологической обстановки, объекты и сети связи ООО «Газпром телеком» продолжают функционировать бесперебойно, а качество предоставляемых услуг остается на прежнем высоком уровне.

Николай Межуев, генеральный директор ООО «Газпром телеком»: «В сложившейся непростой ситуации — в период вынужденной изоляции — наши настоящие и потенциальные клиенты, перешедшие на дистанционное взаимодействие, нуждаются в получении качественных и современных услуг связи. Так, для организации удаленной работы работников Группы „Газпром“ в условиях пандемии дополнительно выдано более 800 SIM-карт. Тем самым в интересах ПАО „Газпром“, его дочерних обществ и организаций с начала 2015 года выдано более 100 тыс. SIM-карт. Обладая надежной инфраструктурой, верной выбранной стратегией и грамотно проводимыми организационно-техническими мероприятиями, компания готова к повышенным нагрузкам, которые определяют новые условия, а также постоянно ведет работу по дальнейшему устойчивому развитию».

В рамках развития инфраструктуры ООО «Газпром телеком» уделяет особое внимание расширению зоны покрытия и строительству современной инфраструктуры на новых территориях и предприятиях ПАО «Газпром», в том числе в рамках крупнейших проектов «Северный поток — 2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» и «Амурский газоперерабатывающий завод».

ООО «Газпром телеком» является заказчиком по строительству полнофункциональных базовых станций на объектах ПАО «Газпром». На сегодняшний день построено более 130 базовых станций, большинство из которых поддерживают современный стандарт LTE. Данные станции установлены для улучшения качества радиопокрытия, в том числе на территориях месторождений: Заполярное, Ямсовейское, Медвежье, Песцовое, Мессаяхинское, Харасавэйское, объектах Бованенковского НГКМ Пякушинского НГКМ и Чаяндинского НГКМ.

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