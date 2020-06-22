Павел Сорокин: «Необходимо продолжать на системном уровне технологическое развитие нефтегазовой отрасли России»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в авторской колонке для журнала «Нефтегазовая вертикаль» рассказал о том, как государство собирается разрабатывать перспективные виды нефтегазовых запасов и роле импортозамещения в этом процессе.

В настоящее время постепенное истощение запасов в традиционных регионах добычи нефти и газа определяет необходимость поиска и разработки углеводородов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами и в новых географических зонах, в том числе на арктическом шельфе, что, в свою очередь, подталкивает к разработке новых технологий добычи, отметил Павел Сорокин.

«Новые условия формируют новые требования к технологическим схемам разработки месторождений, что, в свою очередь, определяет потребность в высокотехнологичном оборудовании, программном обеспечении, технологических системах, позволяющих вести эффективную разработку в осложненных геологических и географических условиях», – добавил он.

Важным в этой связи инструментом стала продолжающаяся тенденция на импортозамещение иностранных технологий.

«При объеме российского рынка нефтегазового машиностроения в 2019 году 497 млрд рублей доля импорта в потреблении готовой продукции и технологий составила 45%. Тем не менее, активная работа Правительства РФ совместно с отраслевым сообществом индуцировала появление новых высокотехнологичных решений для отрасли. С 2014 года в проекты импортозамещения вложено свыше 640 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей в проекты ТЭК», – подчеркнул заместитель Министра.

Для достижения поставленных в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года задач необходимо продолжать на системном уровне технологическое развитие нефтегазовой отрасли России, продолжил Павел Сорокин.

«Государство выделяет существенные средства и для контроля качества, проверки соответствия заданным техническим характеристикам и приемки продукции ТЭК, создаваемой при государственной поддержке. Целесообразно по аналогии с военной приемкой создать государственную межведомственную комиссию – государственную приемку. Нефтегазовая отрасль является одной из самых высокотехнологичных, и развитие новых направлений идет постоянно. При запуске проекта по разработке отечественной технологии важно учитывать консолидированный спрос и иметь возможность оперировать с отраслевыми техническими требованиями, методическими рекомендациями по проведению испытаний, критериями к выбору испытательного оборудования и полигонов, разработанными с привлечением максимально широкого круга потенциальных потребителей как в России, так и за рубежом. Работа с производителями оборудования для обеспечения их данной информацией является одним из приоритетов работы Минэнерго России», – отметил он.

По мнению замглавы Минэнерго России, важным инструментом консолидации усилий для реализации приоритетных задач по технологическому развитию нефтегазовой отрасли могут стать региональные научно-технические советы (НТС) по вопросам развития производства промышленной продукции для нужд ТЭК – совещательный орган, создаваемый в субъектах РФ при участии Центра компетенций.

«В данный момент ведется работа по созданию таких советов в республике Удмуртия, Челябинской, Калужской, Сахалинской, Омской областях, в Курганской области региональный НТС уже действует с февраля 2020 года. Реализация предложенных мер развития техники и технологий позволит решить поставленные задачи в части обеспечения энергоресурсами экономики РФ, а также даст положительный экономический эффект от размещения производств внутри России в размере до 2,5 трлн рублей к 2030 году», – добавил Павел Сорокин.

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20.03.2020

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся 20-я юбилейная международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум.

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