Source: Russia – Council of the Federation

Подведены итоги первого этапа Всероссийской сетевой акции «Подвиг села».

Подведены итоги первого этапа Всероссийской сетевой акции «Подвиг села» в рамках Года памяти и славы, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Эта акция проводится с целью сохранения исторической памяти, воспитания в молодом поколении идей патриотизма, развития творческого потенциала молодёжи, обеспечения преемственности поколений.

Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия напомнил, что в апреле 2020 г. по обращению Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской молодёжи» Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал проведение акции.

Это мероприятие также поддержали Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» и Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

«Важная роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, в наставничестве отводится ветеранам, которые готовы передать свой жизненный опыт молодому поколению страны. Тесное сотрудничество разных поколений очень важно для консолидации общества, обеспечения преемственности поколений», — отметил сенатор.

Участники Акции «Подвиг села» под хэштегами #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ в социальных сетях делились историей героя своей семьи, а также рассказывали о том, что сейчас они сами делают для развития своей Родины.

Мы всегда будем поддерживать инициативы молодежи, которые направлены на патриотическое воспитание и развитие творческого потенциала молодёжи

Всего за время реализации первого этапа акции пользователями сети Интернет выложено более 8 тысяч публикаций. Из них отобраны 153 творческие работы, которые примут участие во втором этапе для определения победителей. Победители будут отмечены дипломами и почетными знаками отличия ВОО «Трудовая доблесть России».

Из лучших публикаций будет организована фотовыставка работ участников Акции «Подвиг села».

«Мы всегда будем поддерживать инициативы молодежи, которые направлены на патриотическое воспитание и развитие творческого потенциала молодёжи, сохранение исторической памяти», – подчеркнул Алексей Майоров.

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