Source: Russia Federal Space

#ЦПК22.06.2020 09:00

Сохранить память — священный долг каждого

Сегодня, 22 июня 2020 года, граждане многих государств с болью и скорбью вспоминают о невосполнимых потерях и жертвах Великой Отечественной войны, унесшей жизни более 27 миллионов человек только в Советском Союзе и разрушившей судьбы нескольких поколений.

Ежегодно 22 июня в каждом российском городе и поселке, начинаясь символично на рассвете, проходят мемориальные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби — дню начала варварского пути фашизма по советской земле. Так и в этом году, несмотря на ограничения, связанные с текущей эпидемиологической обстановкой, благодарная память поколений, живущих после войны, не угасает, собирая по всей стране у мемориалов воинской славы потомков тех, кто воевал и победил.

Сегодня утром в Звездном городке состоялся традиционный митинг, на который пришли местные жители, представители Совета ветеранов и Администрации городского округа, а также члены отряда космонавтов. Собравшиеся вспоминали исторические события того далекого июньского утра, с которого начался отсчет дней постоянной борьбы советского народа за свободу, справедливость и мирное будущее. Участники митинга возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной войны, зажгли свечи и почтили память павших минутой молчания.

Благодарность воинам-победителям, чувство гордости за их подвиг живут в сердцах современных поколений спустя 79 лет с начала войны, а вечный огонь общенародной памяти горит, как миллионы свечей, виртуальных и традиционных, зажженных в честь этого подвига.

В Центре подготовки космонавтов помнят и тех героев, кто в военное время защищал родину в боях, а в мирное — участвовал в работе Центра. Одним из таких людей был Михаил Петрович Одинцов — дважды Герой Советского Союза, советский военный лётчик бомбардировочной и штурмовой авиации, начальник Центра подготовки космонавтов в 1963 году.

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