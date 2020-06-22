С. Мартынов: Россия обязана защитить великие завоевания своих предков

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал об актуальности внесения поправок в Конституцию России, важности президентских инициатив.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в верхней палате от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл рассказал об актуальности внесения поправок в Конституцию России, важности президентских инициатив.

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«Сейчас мы видим попытки некоторых мировых политиков переписать историю, умалить даже такой, казалось бы, бесспорный тезис, как огромный, решающий вклад нашего народа в разгром фашизма. Неслучайно Президент России Владимир Путин в своей статье о причинах и последствиях Второй мировой войны делает глубокий анализ произошедшей трагедии, крупнейшей в истории человечества», — отметил парламентарий.

По словам сенатора, рассказывать истинную правду об этой жестокой войне, беречь значимость совершенного нашими дедами подвига – наша святая обязанность. «Эти направления деятельности Совет Федерации рассматривает как безусловный приоритет государственной политики России. Победа в Великой Отечественной войне — это величайшее достижение советского народа».

Законодатель напомнил, что ранее Совет Федерации выступил с инициативой: признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах мира — всемирным мемориалом. В эти дни продолжается сбор подписей под этим документом, и россияне искренне высказываются в поддержку этого начинания.

«Чтобы впредь ни у кого даже мысли не возникало о том, чтобы пытаться оспорить роль нашего народа в Победе над величайшим злом человечества, фашизмом, значение этого подвига и предлагается закрепить в тексте Основного закона государства. Безусловно, я приму участие в предстоящем голосовании и выскажу свою позицию», — заявил Сергей Мартынов.

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