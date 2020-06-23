А. Башкин обсудил поправки в Конституцию РФ с активистами Астраханского отделения «Всероссийского общества слепых»

Source: Russia – Council of the Federation

Во встрече принял участие министр социального развития региона О. Петелин.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в рамках региональной недели провел встречу с активистами Астраханского отделения «Всероссийского общества слепых» (ВОС). В мероприятии принял участие министр социального развития региона Олег Петелин.

На встрече обсуждалось предстоящее Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сенатор разъяснил содержание вынесенных на голосование поправок. Особенно подробно собравшиеся обсудили социальный аспект предлагаемых изменений в Основной закон.

Александр Башкин сообщил, что в Конституции предлагается закрепить обязательное и регулярное индексирование пенсий по возрасту, социальных пенсий и пособий, гарантировать соцстрахование. Участники встречи посчитали важным и возведение на высший конституционный уровень обязанности всех уровней власти обеспечивать качественное медицинское обслуживание.

Сенатор также отметил значимость для будущих поколений закрепления в Конституции сложившихся веками взглядов на семью, брак, воспитание детей и отношение к Богу.

«Непонимание некоторых общественно важных событий возникает порой из‑за банального недостатка информации», — считает Александр Башкин. Сенатор подчеркнул, что особенно важно предоставлять полный объем информации лицам с ограниченными физическими возможностями, причем, в максимально удобной и доступной для них форме. В этой связи парламентарий попросил активистов Астраханского отделения ВОС донести до всех участников организации содержание состоявшегося разговора.

«Расскажите о нашей встрече друзьям, родным, близким, другим членам общества и пригласите их поддержать эти своевременные и необходимые изменения в Основной закон нашей страны», — подчеркнул в завершение встречи Александр Башкин.

В ходе мероприятия Олег Петелин ответил на вопросы, касающиеся порядка и особенностей получения социальных пособий и разовых выплат, рассказал участникам встречи о том, как и где они могут проголосовать по поправкам в Конституцию.

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