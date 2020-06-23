А. Варфоломеев: Работа над повышением эффективности расходов и устойчивости бюджета Республики Бурятия продолжается

Source: Russia – Council of the Federation

Е. Перминова и А. Варфоломеев приняли участие в публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета региона за 2019 год.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области и первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия приняли участие в публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета Бурятии за 2019 г. Мероприятие прошло в режиме конференцсвязи.

Елена Перминова отметила удовлетворительный уровень исполнения бюджета региона. При этом она обратила внимание на достаточно большую зависимость от федерального бюджета, на структуру государственного долга и высокие расходы по обслуживанию республиканского долга в кредитных учреждениях.

Александр Варфоломеев акцентировал внимание на необходимости продолжения совместной работы с правительством и Народным Хуралом Республики с целью решения социально значимых для Бурятии вопросов. Сенатор сообщил, что продолжается совместная деятельность, направленная на исполнение Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия».

Участники публичных слушаний подчеркивали необходимость повышения собственной налоговой базы, недопущения неиспользованного остатка бюджетных ассигнований, а также важность сокращения госдолга.

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Народного Хурала, члены правительства Республики Бурятия, представители общественности.

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