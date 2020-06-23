А. Майоров: Благодаря нашей позиции максимально учтены предложения регионов по подготовке материально-технической базы системы школьного питания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал принятое Правительством РФ постановление «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования».

Благодаря позиции Совета Федерации максимально учтены предложения регионов по подготовке материально-технической базы системы школьного питания к новому учебному году, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор прокомментировал принятое Правительством Российской Федерации постановление «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования».

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В документе утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта (муниципальных образовательных организациях).

Благодаря позиции Совета Федерации максимально учтены предложения регионов по подготовке материально-технической базы системы школьного питания к новому учебному году

Сенатор подчеркнул, что контрольный срок приемки Роспотребнадзором готовности объектов системы школьного питания для предоставления регионам субсидии из федерального бюджета продлен до 15 июля текущего года. При этом уже с 2021 г. такая готовность должна обеспечиваться с 15 апреля.

Как подчеркнул глава Комитета СФ, принятый Правительством РФ подзаконный акт является важнейшим для реализации норм Федерального закона в сфере детского питания, одним из авторов которого является Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Этот закон решает важнейшую задачу, поставленную Президентом России в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 г., — создание в школах необходимой инфраструктуры, оборудование столовых и буфетов, налаживание системы снабжения качественными продуктами для организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. «Для тех, кто готов, эта задача реализуется с начала этого учебного года, а для всех регионов требование станет обязательным с 1 сентября 2023 года», — добавил парламентарий.

«В соответствии с утвержденным Советом палаты Перечнем поручений по реализации Послания Президента России наш Комитет является ответственным за осуществление парламентского контроля по реализации положений вышеназванного Федерального закона», — отметил Алексей Майоров.

«В Послании глава государства обратил особое внимание на необходимость снабжения системы школьного питания качественными продуктами питания. Решению этой задачи будет способствовать принятый Министерством сельского хозяйства России приказ, которым утвержден типовой контракт на поставку продуктов питания», — отметил законодатель.

Применение таких контрактов, по словам главы Комитета Совета Федерации, позволит оптимизировать закупочную деятельность продуктов питания, увеличит количество поставщиков. Таким образом, формируется правовое обеспечение и формы преимущественной закупки продуктов отечественных сельхозпроизводителей, прежде всего региональных.

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