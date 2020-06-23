А. Майоров: Мы продолжаем работу по совершенствованию законодательства о недрах

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О недрах» будет рассмотрен на ближайшем заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Продолжается работа, направленная на расширение перечня общераспространенных полезных ископаемых и наделение регионов полномочиями в соответствующей сфере. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор напомнил, что между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством экологии и природопользования Московской области достигнуто соглашение в части пересмотра региональных перечней общераспространенных полезных ископаемых. Их совместное постановление «Об утверждении Перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской области» прошло регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

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Представители Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Лисовский, ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в апреле этого года внесли в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О недрах» в части отнесения полезных ископаемых к общераспространенным полезным ископаемым», разработанный с учетом предложений Правительства Московской области.

Также в рамках заседаний Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в режиме онлайн-конференции состоялись предварительные обсуждения указанного законопроекта с участием первых заместителей председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина и Сергея Лисовского.

Алексей Майоров отметил, что на заседании Совета Государственной Думы 8 июня 2020 г. этот документ обсуждался и был разослан в установленном порядке для рассмотрения. «Мы планируем рассмотреть законопроект на ближайшем заседании нашего Комитета СФ 7 июля», — сказал сенатор.

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