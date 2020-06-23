А. Ракитин: Регистрация и использование карельских региональных брендов окажет положительное влияние на развитие Республики Карелия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил коллективу Суояровского хлебозавода свидетельство о регистрации производимого продукта в качестве регионального бренда.

Александр Ракитин

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Александр Ракитин

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Александр Ракитин

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Александр Ракитин

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Александр Ракитин

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион посетил Суояровский хлебозавод. Сенатор вручил директору предприятия, в присутствии коллектива, свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) — официального федерального бренда «Калитки карельские».

Александр Ракитин отметил, что калитки — традиционное блюдо карельской кухни, рецепт которого сохранился в неприкосновенности в течение многих веков. По мнению сенатора, существенное влияние на рецептуру, внешний вид и вкусовые качества продукта, оказывает человеческий фактор, а именно – уважение к традициям производства, соблюдение технологии и исторической достоверности в приготовлении этих небольших открытых пирожков с различными начинками, известных не только в Карелии, но и за ее пределами.

По словам директора Суояровского хлебозавода, «Карельская калитка» — узнаваемый туристами региональный продукт, который, в числе прочих, предприятие представляет на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

«Регистрация и использование региональных брендов на федеральном уровне окажет благоприятное влияние на имидж региона и развитие бизнеса», — сказал Александр Ракитин.

Он подчеркнул, что участвовать в развитии и продвижении региональных брендов Республики Карелия могут все жители субъекта РФ, представители бизнес-сообщества, науки, общественных организаций.

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