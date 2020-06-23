Воронежские газовики оказали помощь 49 ветеранам ВОВ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 июня 2020, 15:00

Сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» заканчивают замену газоиспользующего оборудования в домах 49 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Воронеже и Воронежской области.

Программа по безвозмездной газификации, замене газовых плит, проточных водонагревателей, котлов и приборов учета газа, а также проведению технического обслуживания ВДГО, ВКГО является постоянной для компании и проводится ежегодно в канун празднования Дня Победы. В этом году в график проведения работ был перенесен из-за распространения коронавирусной инфекции.

Замена газоиспользующего оборудования велась с соблюдением всех противоэпидемиологических мер: сотрудники компании предварительно прошли термометрический контроль, применяли средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Константин Зубарев, генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»: «При проведении технического обслуживания мы отслеживаем состояние газоиспользующего оборудования в домах наших ветеранов и приборы, давно отработавшие нормативный срок эксплуатации, стараемся поменять при ближайшей возможности».

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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