Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин23.06.2020 17:22

Встреча с венгерской делегацией

В Госкорпорации «Роскосмос» сегодня, 23 июня 2020 года, состоялась рабочая встреча главы Госкорпорации Дмитрия Рогозина и Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

В ходе встречи руководители и представители делегаций обсудили перспективы подготовки в России и последующего полёта на Международную космическую станцию (МКС) национального космонавта Венгрии. Стороны также обсудили возможности реализации на российском сегменте МКС совместных космических экспериментов.

MIL OSI