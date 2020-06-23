В Адыгее в преддверии парада Победы вдове ветерана Великой Отечественной войны вернули ранее похищенную у нее награду супруга

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В преддверии парада Победы прокурор Гиагинского района Республики Адыгея и начальник следственного отдела МВД России по Гиагинскому району вернули вдове ветерана Великой Отечественной войны Андрея Гавриловича Руденко – Марии Ивановне Руденко похищенную у нее награду ее супруга – орден Отечественной войны II степени.

Ранее органом следствия по факту грабежа было возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле прокуратуры Гиагинского района.

По версии следствия, ранее судимый житель Краснодарского края повредил окно в доме Марии Ивановны, проник в жилище и потребовал у вдовы сбережения, но получил отказ. Тогда он, забрав наградные ордена и медали, принадлежащие ее супругу и около 2 тысяч рублей, ударил женщину и скрылся.

В отношении жителя Краснодарского края суд избрал меру пресечения в виде ареста. Проводятся мероприятия, направленные на поиск остального похищенного имущества для возвращения законному владельцу.

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