В Республике Дагестан принятыми мерами прокурорского реагирования обеспечено погашение задолженности по оплате труда на общую сумму свыше 50 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению прокуратуры Республики Дагестан прокурорами городов и районов проведены проверки исполнения требований трудового законодательства.

В частности, полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками открытого акционерного общества «Махачкалаводоканал», муниципального унитарного предприятия «Очистные сооружения канализации гг. Махачкала-Каспийск» и государственного унитарного предприятия «Чистая вода».

По итогам принятого прокурорами комплекса мер реагирования в июне 2020 года погашена задолженность по выплате заработной платы на общую сумму более 50 млн рублей.

Работа по обеспечению ликвидации задолженности по оплате труда прокурорами продолжается.

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