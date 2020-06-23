Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное23.06.2020 19:03

Госдумой приняты законопроекты по вопросам деятельности Роскосмоса

Государственной Думой Российской Федерации приняты в первом чтении законопроекты по вопросам деятельности Госкорпорации «Роскосмос».

Проект федерального закона № 941250-7 «О внесении изменения в статью 88 Федерального закона „О государственном оборонном заказе“ в части предоставления Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ доступа к единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу» редусматривает доступ Госкорпорации к информации, содержащейся в ЕИС ГОЗ, в отношении государственных контрактов организаций ракетно-космической промышленности (РКП). Законопроект разработан в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, получаемых организациями РКП в рамках выполнения ими государственного оборонного заказа.

Проект федерального закона № 958504-7 “О внесении изменения в статью 39 Федерального закона «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» подготовлен с целью продления переходного периода Госкорпорации «Роскосмос» до 1 января 2026 года, что позволит Госкорпорации продолжать осуществлять от имени Российской Федерации права собственника имущества в отношении предприятий Госкорпорации и функции учредителя и права собственника имущества федеральных государственных учреждений, подведомственных Госкорпорации.

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