К юбилею Чувашии состоялся торжественный пуск газа в новый газопровод

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

23 июня 2020, 18:30

Сегодня состоялся торжественный пуск газа в новый газопровод для снабжения индустриального парка в городе Канаше Чувашской Республики. Зажжение символического факела на объекте стало точкой отсчета в работе современной производственной площадки, открытие которой приурочено к 100-летию Чувашской автономной области.

В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель Председателя Кабинета Министров — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Иван Моторин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

В своем выступлении Кияметдин Мифтахутдинов подчернул, что протяженность нового газопровода более 9 км, часовой расход газа — 5500 куб. м. Работы по разработке проектной документации и прокладке газопровода проведены специалистами АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в кратчайшие сроки, за 3 месяца.

Олег Николаев особо отметил вклад газовиков в создание индустриального парка: «Отрадно осознавать, что в республике появляются современные зоны для создания и поддержки новых промышленных производств. Уверен, что приход „голубого топлива“ на эту площадку даст значительный толчок к развитию предприятий, усилит экономический рост в регионе». Руководитель республики поблагодарил всех создателей индустриального парка. Лучшие работники газораспределительной организации, участвовавшие в строительстве нового газопровода, были награждены почетными грамотами.

Справка

Объем инвестиций для строительства газопровода высокого давления составил более 43 млн рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики — 40,4 млн рублей и местного бюджета Канаше — 2,7 млн рублей. Индустриальный парк в Канаше рассчитан на 22 резидента. Арендатор получает не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на подготовленной площадке с подведенными коммуникациями, созданной инфраструктурой, дорожной сетью и всеми возможными согласованиями от надзорных органов. Это позволяет снизить издержки за счет более эффективной организации процессов производства, хранения и транспортировки продукции.

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