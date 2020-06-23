Н. Федоров посетил Чувашский государственный аграрный университет и Управление Росгвардии по Чувашской Республике

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ посещает регион в преддверии 100-летия со дня образования Чувашской автономной области.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики посетил Чувашский государственный аграрный университет.

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Первый вице-спикер СФ посещает регион в преддверии 100-летия со дня образования Чувашской автономной области.

Сенатор ознакомился с работой учебно-практического центра, а также осмотрел оснащенную высокотехнологичным современным оборудованием лабораторию клинико-гематологических исследований.

«В этих стенах работает сплоченная и творческая команда, которая находится в постоянном поиске. Проекты, которые вы успешно реализуете, позволяют вам всегда быть в хорошей профессиональной форме», — отметил первый вице-спикер СФ.

За большой вклад в развитие высшего профессионального образования, подготовку высококвалифицированных специалистов и научных кадров для агропромышленного комплекса Республики Чувашский государственный аграрный университет удостоен Почетной грамоты Совета Федерации.

Николай Федоров также посетил Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Чувашской Республике.

Сенатор пообщался с сотрудниками и поздравил личный состав Управления с наступающим праздником. За высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в обеспечение государственной и общественной безопасности Благодарность Председателя Совета Федерации объявлена начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чувашской Республике Алексею Ежееву. Благодарность Председателя СФ также объявлена заместителю начальника тыла – начальнику отдела тылового обеспечения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике Александру Алексееву.

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