Органы прокуратуры продолжают принимать меры по защите прав граждан и законных интересов бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения прав граждан и интересов государства в условиях распространения COVID-19.

Анализ деятельности органов прокуратуры по-прежнему свидетельствует о наличии нарушений, связанных с необеспечением прав медицинского персонала.

За истекшую неделю мерами прокурорского реагирования восстановлены права 2,1 тыс. медицинских сотрудников, обеспечено перечисление им 180,7 млн рублей стимулирующих выплат.

В этот же период органами прокуратуры защищены трудовые права 7 тыс. граждан, которым выплачена задолженность по зарплате в размере более 411,4 млн рублей.

Так, по итогам проведенных органами прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики проверок 594 медицинским работникам выплачено 8 млн рублей. По требованию прокуратуры Чеченской Республики восстановлены права 124 сотрудников учреждений здравоохранения, которым погашена задолженность на сумму 4,7 млн рублей.

На постоянном контроле находятся вопросы соблюдения прав пациентов при оказании медицинской помощи, бесперебойном лекарственном обеспечении.

В Свердловской области потребовалось прокурорское реагирование в связи с недостаточным оснащением 10 медицинских учреждений аппаратами искусственной вентиляции легких, используемых для лечения заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией. Для устранения нарушений приняты необходимые меры.

На постоянном контроле прокуроров находятся вопросы надлежащего ценообразования.

В 4 районах Ханты-Мансийского автономного округа выявлено завышение цен на социально значимые продукты питания – на крупу пшеничную (120%), кисломолочную продукцию (71%), макаронные изделия, овощи, сахар-песок (50%), яйца куриные (45%). После принятия мер прокурорского реагирования цены на продукты питания приведены в соответствие с законодательством.

Во исполнение представления прокуратуры Краснодарского края администрацией региона в подведомственных организациях увеличен неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, упорядочено тестирование медицинских сотрудников.

В рамках обеспечения прав граждан на получение предусмотренных мер социальной поддержки прокурорами пресекались нарушения, связанные с несвоевременным рассмотрением заявлений, неправомерным занижением сумм социальных выплат.

Так, в Краснодарском крае по результатам рассмотрения внесенных актов реагирования 99 безработным гражданам выплачены дополнительные пособия на несовершеннолетних детей на сумму более 420 тыс. рублей. В Приморском крае по представлению прокурора Советского района г. Владивостока проживающие в доме-интернате для престарелых и инвалидов граждане обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. В Чувашской Республике прокурорами пресечены факты несвоевременного принятия решений о признании граждан безработными.

Прокурорами принимались меры, направленные на понуждение к соблюдению действующих ограничительных мер и выполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с неисполнением должностными лицами лечебно-исправительного учреждения в Еврейской автономной области карантинных требований и инфицированием коронавирусом 24 осужденных, по постановлению заместителя прокурора региона 5 июня 2020 года следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В Кемеровской области по факту оказания гражданам услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших массовое заражение коронавирусной инфекцией среди постояльцев пансионата, организована процессуальная проверка.

Обеспечивалось прокурорское реагирование, направленное на защиту прав субъектов предпринимательства. По результатам прокурорского вмешательства восстановлены права 33 предпринимателей на получение мер государственной поддержки, погашена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму более 386 млн рублей, пресечено 140 необоснованных проверок контролирующими органами.

По инициативе прокуратуры Челябинской области правительством региона внесены изменения в порядок предоставления субсидий и грантов сельскохозяйственным товаропроизводителям, освобождающие их от необходимости самостоятельного предоставления ряда документов, необходимых для оказания подобных мер государственной поддержки. Во исполнение представления прокурора Иристонского района г. Владикавказа администрацией города погашена задолженность по муниципальным контрактам перед предпринимателями в размере 17,4 млн рублей. По протесту прокуратуры Республики Татарстан приведено в соответствие с федеральным законодательством распоряжение кабинета министров республики, содержавшее избыточное требование к арендаторам, претендующим на получение поддержки, об отсутствии задолженности по уплате арендных платежей за предыдущие периоды.

Всего прокурорами субъектов Российской Федерации (по оперативным данным) за истекшую неделю в анализируемой сфере выявлено 1,2 тыс. нарушений закона, внесено 300 представлений, в суды направлено 90 исков, объявлено 156 предостережений. По протестам прокуроров отменено (изменено) 120 правовых актов. По инициативе прокуроров 65 лиц привлечено к административной ответственности, 205 – к дисциплинарной, возбуждено и расследуется 2 уголовных дела.

С учетом государственной важности соблюдения законодательства, направленного на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, ситуация находится под личным контролем Генерального прокурора Российской Федерации.

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