Поздравление Олега Матыцина с Международным олимпийским днём

Source: Russia Ministry of Sport

Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю спортсменов, тренеров, специалистов спортивной отрасли и всех любителей спорта с Международным олимпийским днём!

Этот спортивный праздник учреждён в честь важнейшего события в истории мирового спорта – возрождения современного олимпийского движения. 23 июня 1894 года в Париже было принято решение провести Первые Олимпийские игры современности, воссоздав тем самым традицию древнегреческих Олимпиад. Согласно олимпийской хартии, Игры должны объединять спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и участникам не допускается никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам.

Наша страна всегда была активным участником олимпийского движения и внесла огромный вклад в его развитие. Отечественные спортсмены добились выдающихся достижений на летних и зимних Олимпийских играх и являются одними из лидеров по количеству завоёванных медалей. Имена наших олимпийцев, их победы и рекорды золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта.

Ярчайшими страницами в отечественной спортивной истории стали Олимпиада-80 в Москве, юбилей которой мы отмечаем в этом году, и Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи. Эти крупнейшие спортивные форумы оставили огромное спортивное, образовательное и культурное наследие.

В основополагающих принципах олимпизма отмечается, что занятия спортом — одно из прав человека. Одним из ключевых направлений деятельности Минспорта России является вовлечение максимального количества россиян всех возрастом в регулярные занятия физической культурой и спортом, создание доступной современной спортивной инфраструктуры. Нам важно, чтобы в любом уголке нашей страны дети, взрослые, люди старшего возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься спортом в комфортных условиях.

Россия была и остаётся верной идеалам и ценностям олимпизма, направленным на устойчивое и мирное развитие общества, укрепление дружбы и взаимопонимания между странами и народами. Мы выступаем за честный и чистый спорт, за спорт вне политики. Как известно, в связи с охватившей весь мир пандемией коронавируса Игры XXXII Олимпиады в Токио, которые должны были пройти этим летом, перенесены на 2021 год. Мы верим, что эти соревнования состоятся и российские спортсмены обязательно примут в них участие и покажут достойные результаты.

Дорогие друзья! Поддерживайте наших спортсменов, болейте за них на спортивных аренах и площадках! Активно занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни!

Министр спорта Российской Федерации

О.В. Матыцин

MIL OSI