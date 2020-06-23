Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-15#МКС#МКС-6323.06.2020 16:23

«Прогресс МС-15» прошел испытания в безэховой камере

На космодроме Байконур завершились автономные испытания бортовых радиосистем транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса на площадке № 254.

Безэховая камера представляет собой специализированное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом для имитации условий космического пространства. В течение суток специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королёва и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), входящие в периметр Госкорпорации «Роскосмос», выполнили операции по проверке функционирования радиотехнической аппаратуры системы «Курс-НА», которая обеспечивает сближение и стыковку корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией. После испытаний корабль был установлен в динамическом стенде для дальнейшей предстартовой подготовки.

Автоматический грузовой корабль «Прогресс МС-15» должен доставить экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов по программе 76-й миссии снабжения МКС.

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