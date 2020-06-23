Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 21 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с 2011 года по 2017 год участники организованной группы осуществляли на территории г. Самары незаконную банковскую деятельность без регистрации. Обвиняемые обналичивали денежные средства, осуществив свыше 2,5 тыс. операций на сумму 484 млн рублей. Доход от преступной деятельности превысил 21 млн рублей.

Один из сообщников при этом также изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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